Büyük Çamlıca Camisinin açılışı yapıldı

"İstanbul sevdalıları için koltukların makamların hiçbir kıymeti yoktur" diyen Erdoğan, "İstanbul'un güzelliğine güzellik katmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. "Teyzin ustalarına kadar herkese şükranlarımı sunuyorum" Büyük Çamlıca Caminin İstanbulumuz, ülkemiz ve alem-i İslam için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Böylesine muhteşem bir eserin şehrimize kazandırılmasına emeği geçen mimarından, mühendisinden, işçisine, sanatçısına, hayırseninden tezhip teyzin ustalarına kadar herkese şükranlarımı sunuyorum