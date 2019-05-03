DÜNYA

AVM'de akılalmaz kavga! Tekvandocular mağaza çalışanlarıyla birbirine girdi!

Çin'de bir alışveriş merkezinde, spor merkezinin çalışanlarıyla bir grup tekvandocu arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kalabalık iki grubun birbirine girdiği kavga, sosyal medyada geniş yer buldu. Kavga, müşteriler tarafından kameraya çekilirken her iki taraftan da kavgaya karışanların yerde kaldığı görüldü

Çin'de bir alışveriş merkezinde (AVM) meydana gelen kavga sosyal medyada çok yorum aldı. Alışveriş merkezinin orta katında meydana gelen ve tekvandocu bir grup ile bir spor merkezinin çalışanları arasındaki kavgayı AVM'yi gezmekte olan müşteriler kaydetti.

İHA'da yer alan habere görüntülerde iki grubun tekme ve yumruklarla birbirine girdiği, bir süre sonra araya giren kişilerin kavgayı yatıştırdığı, tekvandocular arasında bazı kişilerin yerde yatmakta olduğu görüldü. Görüntüyü paylaşanlar, kavganın nedeni bilmediklerini; kavgada her iki taraftan da yaralananlar olduğu gördüklerini belirtti.

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