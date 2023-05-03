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Nisan yağmurları Bursa barajlarına ne kadar yaradı?

Nisan yağmurları Bursa barajlarına ne kadar yaradı?

Bursa'da nisan yağmurları, kentin içme suyunu karşılayan barajlara yaradı. Kentin içme suyunu karşılayan Nilüfer ve Doğancı Barajı, nisan yağmurları ve Uludağ’dan eriyen kar sularıyla dolmaya başladı. İki barajdaki su seviyesi ortalama yüzde 71'e yükseldi.

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Son bir ayda yağışlı havaların etkisini göstermesi ve Uludağ’da eriyen kar suları sayesinde barajlar canlanmaya başladı. Geçtiğimiz dönemlerde alarm veren barajların, yağış sayesinde yeterli seviyeye yükseldiği görüldü. Son yılların en kurak kışını yaşayan kentte, şehrin su ihtiyacını karşılayan Doğancı ve Nilüfer barajlarında su seviyeleri toplamda yüzde 85 arttı.

Tasarruf uyarılarıyla ve etkili olan yağışlarla birlikte Doğancı Barajı'nın su seviyesi nisan ayının başında yüzde 44'ten yüzde 85'e, Nilüfer'de ise yüzde 13’den 57'e yükseldi. İki barajda su oranı ortalama yüzde 71 oldu.

Yetkililer ise suyun yine de tasarruflu kullanılması gerektiği hususunda vatandaşları uyarmaya devam ediyor.

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