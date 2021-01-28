Niğde'de sobadan sızan zehirli gaz yaşlı çifti hayattan kopardı

NİĞDE'de, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen İdris Özcan (77) ile eşi Nefise Özcan (81), hayatını kaybetti.

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Merkeze bağlı Yıldıztepe kasabasında İdris Özcan (77) ile Nefise Özcan (81) çiftinden haber alamayan komşuları durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekipleri yaşlı çiftin öldüğünü belirledi. Çiftin cenazesi savcılık incelemesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.