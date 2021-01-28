BIST 1.467
DOLAR 7,43
EURO 8,99
ALTIN 439,16
HABER /  YEREL
ADV Decathlon Kar Montu İle -10 °C Kadar Koruma

Niğde'de sobadan sızan zehirli gaz yaşlı çifti hayattan kopardı

İhlas Haber Ajansı

NİĞDE'de, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen İdris Özcan (77) ile eşi Nefise Özcan (81), hayatını kaybetti.

Abone ol

Merkeze bağlı Yıldıztepe kasabasında İdris Özcan (77) ile Nefise Özcan (81) çiftinden haber alamayan komşuları durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekipleri yaşlı çiftin öldüğünü belirledi. Çiftin cenazesi savcılık incelemesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bolvadin ilçe merkezinde çıkan yangında 10 iş yerinde büyük çapta hasar oluştu
Decathlon Kar Montu İle -10 °C Kadar Koruma
TSK'nin Aden Körfezi'ndeki görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de
FED yılın ilk faiz kararını açıkladı!
Joe Biden'den BAE için flaş F-35 kararı
Meteorolojiden 10 il için turuncu uyarı
Borsa İstanbul 27 Ocak Salı gününü sert düşüşle tamamladı
Rusya'nın Filistin'e ücretsiz koronavirüs aşısı vereceği açıklandı
İstanbul'da suç örgütü operasyonla çökertildi
Vatandaşa uyarı geldi: Yüksek fiyatlı ürün görünce bunu yapın
Yorumlar