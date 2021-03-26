Niğde'de 8 yaşındaki çocuğun yağmur altında İstiklal Marşı okuduğu anlar

NİĞDE'de 8 yaşındaki Zeki Eymen Çelik'in okulunun bahçesine geldiği sırada binada okunduğunu duyduğu İstiklal Marşı'na yağmur altında eşlik etmesi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

NİĞDE'de Mehmet ve Emet Aydoğan İlkokulu 2. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Zeki Eymen Çelik, okul bahçesine girince, yağmur nedeniyle, okul binasında İstiklal Marşı okunduğunu duydu. Hazır ola geçen Çelik, yağmur altında marşa eşlik etti.

Durumu gören bir vatandaş, cep telefonuyla kaydettiği görüntüyü İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine gönderdi. Müdürlük de görüntüyü, "İstiklal Marşı'nın sonuna yetişen Mehmet ve Emet Aydoğan İlkokulu öğrencimiz yağmura aldırmadan tek başına bekleyerek İstiklal Marşı okudu. Öğrencimize anlamlı davranışından dolayı teşekkür ederiz" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.