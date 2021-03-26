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Koç burcu 29 Mart-4 Nisan haftalık yorumları ikili ilişkilere dikkat!

29 Mart- 4 Nisan haftası Koç burcunu neler bekliyor? İşte sizler için 29 Mart-4 Nisan haftası Koç burcu yorumu...

29 Mart-4 Nisan haftası Koç burcunu neler bekliyor? Pazartesi ve salı sabahına kadar Ay Terazi burcunda olacak demek ki odağınız ikili ilişkilerde. Salı, çarşamba ve perşembe sabahına kadar Ay Akrep burcunda olacak yani odağınız finansal konular.

Hafta sonu Ay Yay burcunda olacak hafta sonu kendi kendinize kalmak istiyorsunuz hayata bakış açınızı gözden geçiriyorsunuz bunlar oldukça dikkat çekiyor.

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