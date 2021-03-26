Erman Toroğlu'ndan olay iddia: Emre ile Volkan kavga etti faturayı Ali Koç'a keserim

Erman Toroğlu, A Spor ekranlarında Fenerbahçe'de Erol Bulut'un görevine son verilmesini değerlendirirken, Emre Belözoğlu, Volkan Demirel ve Ali Koç ile ilgili flaş açıklamalar yaptı. İşte Toroğlu'nun yorumları...

Olaya Emre Belözoğlu ile Erol Bulut diye bakmayın. Olaya Ali Koç, Emre ve Erol Bulut diye bakın. Buradaki en masum adam Erol Bulut'tu. Fenerbahçe Kulübü Başkanı demek, organeral, sorumlusu korgenaral, yani Emre. Fenerbahçe'de oynayan oyuncuların kalitelerine bakıyorum, yarbay, albay. Askeriyeden benzetme yapıyorum. Siz onlara bir yüzbaşı getiriyorsunuz.

'Her şeye Emre Belözoğlu karıştı'

Aslında Erol kötü bir teknik adam değil, olabilecek bir teknik adama ama Erol rahat çalıştırılmadı. Erol'u rahat çalıştırmayan adam Emre Belözoğlu'dur. Erol Bulut çok düzgün bir adama benziyor. Yarın çıkıp bir şeyler söyler mi merak ediyorum. Bana söyleyecek gibime geliyor. Hiçbir zaman Erol Bulut takım çıkarırken ve saha içerisinde rahat olmadı. Her şeye Emre Belözoğlu karıştı. Madem öyle Emre Belözoğlu, Erol Bulut'u Beşiktaş maçından önce gönderseydi. Beşiktaş maçına Emre çıksaydı.