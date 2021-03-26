BIST 1.404
DOLAR 7,99
EURO 9,42
ALTIN 443,40
SPOR

Erman Toroğlu'ndan olay iddia: Emre ile Volkan kavga etti faturayı Ali Koç'a keserim

Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin Erol Bulut'la yollarını ayırmasını değerlendirirken Emre ile Volkan'ın kavga ettiğini iddia etti. Erman Toroğlu, faturayı Ali Koç'a kesti.

Erman Toroğlu, A Spor ekranlarında Fenerbahçe'de Erol Bulut'un görevine son verilmesini değerlendirirken, Emre Belözoğlu, Volkan Demirel ve Ali Koç ile ilgili flaş açıklamalar yaptı. İşte Toroğlu'nun yorumları...

Olaya Emre Belözoğlu ile Erol Bulut diye bakmayın. Olaya Ali Koç, Emre ve Erol Bulut diye bakın. Buradaki en masum adam Erol Bulut'tu. Fenerbahçe Kulübü Başkanı demek, organeral, sorumlusu korgenaral, yani Emre. Fenerbahçe'de oynayan oyuncuların kalitelerine bakıyorum, yarbay, albay. Askeriyeden benzetme yapıyorum. Siz onlara bir yüzbaşı getiriyorsunuz.

'Her şeye Emre Belözoğlu karıştı'
Aslında Erol kötü bir teknik adam değil, olabilecek bir teknik adama ama Erol rahat çalıştırılmadı. Erol'u rahat çalıştırmayan adam Emre Belözoğlu'dur. Erol Bulut çok düzgün bir adama benziyor. Yarın çıkıp bir şeyler söyler mi merak ediyorum. Bana söyleyecek gibime geliyor. Hiçbir zaman Erol Bulut takım çıkarırken ve saha içerisinde rahat olmadı. Her şeye Emre Belözoğlu karıştı. Madem öyle Emre Belözoğlu, Erol Bulut'u Beşiktaş maçından önce gönderseydi. Beşiktaş maçına Emre çıksaydı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bir Zamanlar Çukurova 90. bölüm fragmanı
Camdaki Kız 1. bölüm fragmanı
Sefirin Kızı 46. bölüm fragmanı
Hercai 65. bölüm fragmanı
Hangi bakanlık bölünüyor? Kaç bakan değişecek? İşte o iddialar
Fransa'da ayaklanan çiftçiler traktörlerini polisin üzerine sürdü
Sağlık Bakanı Koca'dan kritik açıklamalar
Tekirdağ'da göç yolundaki pelikanlardan büyüleyici gösteri
Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu: Eşitlik sadece kadınların meselesi değil
Denetlemeye takılan aracın ses sistemi polisi şaşkına çevirdi