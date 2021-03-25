Tekirdağ'da göç yolundaki pelikanlardan büyüleyici gösteri

Her yıl çeşitli mevsimlerde Avrupa'dan Afrika'ya ve Afrika'dan Avrupa'ya göç eden pelikanlar için kilit noktası konumundaki Türkiye, her yıl binlerce pelikan sürüsüne ev sahipliği yapıyor. Trakya bölgesine gelen binlerce pelikanın geçişi Hayrabolu ilçesi semalarında muhteşem gösterilere sahne oldu.

Trakya'daki sulak alanlarda mola verip karınlarını doyuran pelikanlar, bir süre dinledikten sonra kuzeye doğru ilerliyor. Pelikanlar, gökyüzünde geçiş sırasında zaman zaman zikzaklar çizerek bazen de tek sıra halinde hiç nizamı bozmadan ilerlemeye çalışıyor.

Güzel bir uyum içerisinde muhteşem görüntülere sahne olan pelikanların o anları kameraya da yansıdı.