BIST 1.394
DOLAR 7,95
EURO 9,39
ALTIN 441,49
YEREL

Tekirdağ'da göç yolundaki pelikanlardan büyüleyici gösteri

İhlas Haber Ajansı

Çeşitli mevsimlerde göç eden pelikanlar, Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinden geçerken muhteşem görüntüler ortaya çıktı.

Her yıl çeşitli mevsimlerde Avrupa'dan Afrika'ya ve Afrika'dan Avrupa'ya göç eden pelikanlar için kilit noktası konumundaki Türkiye, her yıl binlerce pelikan sürüsüne ev sahipliği yapıyor. Trakya bölgesine gelen binlerce pelikanın geçişi Hayrabolu ilçesi semalarında muhteşem gösterilere sahne oldu.

Trakya'daki sulak alanlarda mola verip karınlarını doyuran pelikanlar, bir süre dinledikten sonra kuzeye doğru ilerliyor. Pelikanlar, gökyüzünde geçiş sırasında zaman zaman zikzaklar çizerek bazen de tek sıra halinde hiç nizamı bozmadan ilerlemeye çalışıyor.

Güzel bir uyum içerisinde muhteşem görüntülere sahne olan pelikanların o anları kameraya da yansıdı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Dr. Saliha okur Gümrükçüoğlu: Eşitlik sadece kadınların meselesi değil
Denetlemeye takılan aracın ses sistemi polisi şaşkına çevirdi
Bursa'da kaldırımda yürürken bir anda öldü! İşte o anlar
Engelli genci öldüresiye döven Fırat Kaya'ya ters kelepçe
Tuvaletini yapıyor sandı! Bursa'da genç kız mastürbasyon yapan sapığı ifşa etti
'Delikanlı' lakaplı Fırat Kaya işitme engelli gence işkence etti
Dev piton yılanı yüzüne bir anda saldırdı dehşet anları kamerada
Antalya'da 'adam gibi adam ha' deyip övgüler düzdü! Tek bir şey istedi
Markete gitmek istemişti! İstanbul'da feci kazada metrelerce sürüklendi
Yusuf Yazıcı Uğurcan'a taktik verdi sesi yankılandı: Sonuna kadar bekle kanka