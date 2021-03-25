Yusuf Yazıcı Uğurcan'a taktik verdi sesi yankılandı: Sonuna kadar bekle kanka

A Mili Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında Hollanda’yı 4-2 mağlup etti. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan maçta Millilere galibiyeti getiren golleri; 15, 35'inci dakikada penaltı ve 81'inci dakikada Burak Yılmaz ile 46'ncı dakikada Hakan Çalhanoğlu kaydetti. Hollanda'nın golleri ise 75'inci dakikada Klaassen ve 76'ncı dakikada de Luuk de Jong'dan geldi. Burak Yılmaz'ın hat-trick yaptığı gecede kaleci Uğurcan da ortaya koyduğu performansla dikkatleri yine üzerine çekti.

Hollanda'nın kazandığı penaltıda tüm Türkiye'nin nefesi tutuldu. Topun başına gelen isim Lyon forması giyen Memphis Depay olurken, o anda Yusuf Yazıcı'nın sesi yankılandı.

"Son ana kadar bekle kanka"

Fransa Ligi'nde yakından tanıdığı Depay'ın penaltısı öncesinde, Uğurcan Çakır'a bağıran Lille'in yıldızı Yusuf, "Son ana kadar bekle kanka" seslenerek Uğurcan'a taktik verdi.