Kırmızı Kamyon 1. bölüm fragmanı
Kırmızı Kamyon dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Kırmızı Kamyon'un bu hafta yayınlanacak ilk bölümünde neler olacak? Kırmızı Kamyon 31 Mart 2021 Çarşamba akşamı Show TV'de...
Dram ve aksiyonu bir araya getiren hikayesiyle ekranlara damga vurmaya hazırlanan Kırmızı Kamyon, kahraman itfaiyecilerin hayatlarını ve zorlu mücadelelerini anlatarak Türkiye'de daha önce yapılmamış bir işe imza atacak. Kırmızı Kamyon, farklı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla Çarşamba akşamlarına damga vurmaya hazırlanıyor.