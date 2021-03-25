BIST 1.414
DOLAR 7,90
EURO 9,41
ALTIN 441,34
MEDYA

Kırmızı Kamyon 1. bölüm fragmanı

Kırmızı Kamyon dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Kırmızı Kamyon'un bu hafta yayınlanacak ilk bölümünde neler olacak? Kırmızı Kamyon 31 Mart 2021 Çarşamba akşamı Show TV'de...

Dram ve aksiyonu bir araya getiren hikayesiyle ekranlara damga vurmaya hazırlanan Kırmızı Kamyon, kahraman itfaiyecilerin hayatlarını ve zorlu mücadelelerini anlatarak Türkiye'de daha önce yapılmamış bir işe imza atacak. Kırmızı Kamyon, farklı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla Çarşamba akşamlarına damga vurmaya hazırlanıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kuruluş Osman 52. bölüm fragmanı
Benim Adım Melek 59. bölüm fragmanı
Menajerimi Ara 31. bölüm fragmanı
Kırmızı Oda 30. bölüm fragmanı
Hamilelikte balık tüketimi nasıl olmalı?
İstanbul'u dünyaya bu görüntülerle tanıttılar
Evde basit tahin pekmezli muhallebi tatlısı nasıl yapılır?
Antalya'da kadın sokakta dehşet saçtı! ‘Otomobilin suçu ne?’ dedirten görüntü
AK Parti 7. Olağan Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa dolar ve altın çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildi! 'Cumhur İttifakı' mesajı