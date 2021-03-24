BIST 1.402
DOLAR 7,92
EURO 9,40
ALTIN 440,20
EKONOMİ

AK Parti 7. Olağan Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa dolar ve altın çağrısı

ANKARA'da yapılan AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan son günlerdeki kur kriziyle ilgili açıklamalar geldi. Erdoğan vatandaşa altın ve dolar için çağrı yaptı. İşte o çağrı..

AK Parti'nin 7. Büyük Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan dövizde yaşanan dalgalanmayla ilgili ilk kez konuştu ve "Son bir kaç gündür piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, Türkiye ekonomisinin temellerini, gerçek dinamiklerini, taşıdığı potansiyeli ve yarınını kesinlikle yansıtmıyor" dedi. "Sadece kendilerini güvende hissetmek amacı ile evlerinde döviz ve altın tutan vatandaşlarıma buradan bir çağrıda bulunuyorum" diyen Erdoğan şöyle devam etti: "Bu vatandaşlarımdan, milli servetimiz olan evlerindeki döviz ve altını, çeşitli finans araçlarına yatırarak, ekonomiye ve üretime kazandırmalarını istiyorum." 

İşte Erdoğan'dan vatandaşa döviz ve altın çağrısı....

- Sadece kendilerini güvende hissetmek amacı ile evlerinde döviz ve altın tutan vatandaşlarıma buradan bir çağrıda bulunuyorum. Bu vatandaşlarımdan, milli servetimiz olan evlerindeki döviz ve altını, çeşitli finans araçlarına yatırarak, ekonomiye ve üretime kazandırmalarını istiyorum.
- Finans kuruluşları, özellikle de katılım finans şirketleri, bu altın ve dövizler için müşterilerine, onları memnun edecek getiri sağlayabilecek alternatifler sunuyor.
- İş insanlarımıza da, 30 Haziran'a kadar devam eden varlık barışından yararlanarak, yurt dışındaki kaynaklarını ülkemize getirebileceklerini tekrar hatırlatıyorum. Ülkemize yatırım yapan uluslararası yatırımcılara ise, Türkiye'nin gücüne ve potansiyeline güvenmeleri çağrısında bulunuyorum.
- Siz içeride birilerinin "battık, bittik, yıkıldık, öldük" diye terane tutturduğuna, kendi ülkelerini kötüleme yarışına girdiklerine bakmayın Bunlar kendi ülkelerinin ve milletlerinin felaketinden iktidar devşirme hevesinde olan, gözlerini kin ve nefret bürümüş, kifayetsiz muhterislerdir.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildi! 'Cumhur İttifakı' mesajı
Antalya'da 3 kızın peşine takıldı kabusu yaşattı: Aşkım milletvekilini arasana
Trabzon'da denize düşen kızı bekçi kurtardı o anlar kamerada
AK Parti'nin yeni şarkısı dillere düşecek! 7. Olağan Büyük Kongre'de yayınlandı
Mansur Yavaş: Melih Gökçek'in ruh sağlığı bozuk doktora gitsin! Ya da numara yapıyor
Kütahya'da ağlayan kadın 'evimizi basıyorlar' dedi valilik gerçeği açıkladı
Moussa Dembele antrenmanda bayıldı yürekler ağza geldi
Hekimoğlu 43. bölüm fragmanı
Teşkilat 4. bölüm 2. fragmanı
Bolu Müzesi'ndeki 2 bin yıllık boyalı kadın başı heykelinin Artemis olduğu anlaşıldı