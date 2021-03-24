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Şişli'de kar yağışı trafikte yoğunluğa neden oldu

Demirören Haber Ajansı

İstanbul'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Şişli'de kar nedeniyle, trafikte aksama ve yoğunluk yaşandı. Bazı araçlar patinaj çekerek ve kayarak ilerledi.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı. Şişli Odesa Bulvarı'nda kış lastiği olmayan araçlar patinaj yaparak güçlükle ilerledi. Bazı sürücüler ise araçlarını yol kenarına çekerek trafiğin açılmasını bekledi. Kar yağışının sona ermesiyle trafik açılmaya başladı.

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