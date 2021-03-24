Mansur Yavaş: Melih Gökçek'in ruh sağlığı bozuk doktora gitsin! Ya da numara yapıyor

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, eski ABB Başkanı Melih Gökçek'e ilişkin "Psikolojisi ya da ruh sağlığı bozuk. Doktora görünmesini tavsiye ediyorum. Tek tek personelimizle uğraşıyor. Sürekli tweet atıyor. Ben muhatap almıyorum. Neden görevden alındığı da belli değil zaten" dedi. KRT TV'de canlı yayına çıkan Mansur Yavaş'ın açıklamalarından satır başları şöyle...

- Benden önceki Belediye Başkanı'nına şunu tavsiye ediyorum. Ben kendisine şunu tavsiye ediyorum. Tek tek bizim personelimizle uğraşıyor, tweetatıyor falan. Uyku uyuyamıyor anlaşılan. Bir doktora gitmesini tavsiye ederim. Ailesinin onunla mutlaka ilgilenmesi lazım.

Cezai ehliyet bakımından kurtulmak için numara mı çekiyor?

Yok 'ben sağlamım' diyorsa aklıma gelen şeyi söyleyeyim. Çok sayıda şikayet ediyoruz ya, cezai ehliyet bakımından kurtulmak için numara çekiyor. Normal bir insan böyle davranamaz çünkü. Sürekli işi gücü bırakıp da ona hakaret buna hakaret... Ben muhatap almıyorum. Neden görevden alındığı da belli değil zaten" dedi.

Savcı benim için 'çapsız' hakaret değil diyor...

- Melih Gökçek baktı ki belediyede işler yolunda, sürekli tweet atıyor 'çapsız şöyle, çapsız böyle' diyor. Şahsımı hedef aldığı için gidip şikayet ediyorum, savcı ise siyasetçi AİHM kararları gereğince buna katlanmalıdır diyerek takipsizlik veriyor. Herhangi bir şahıs AKP'li belediye başkanına 'çapsız' dediği için aynı savcı hemen dava açıyor. Ben hukukçuyum, hukukla oynamasınlar ben ayrıcalık istemiyorum.

Nerelerde çapsız olduğumu söyleyeyim...

- (ABB Başkanı olduğunuz için pişman oldunuz mu?) Bu kirli siyaseti ortadan kaldırmak için oradayım. Çapsızlığım orada; onlar gibi beceremiyorum, çocuğuma televizyon hediye edemiyorum, spor kulübü hediye edemiyorum. Benim dönemimde zengin olanlar yok. Yolsuzluk yapmakta ve iftira atmakta çapsızım, çapsızlık buysa.

Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?

- (Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?) Ankara halkı beni Ankara'ya hizmet etsin diye seçti. Hatta böyle siyasi işlere karışmamı istemediği de belli ki sadece hizmet odaklı çalışınca şu konuşulmaya başlandı. 'Adam işini yapıyor' Demek ki Türk milleti işini yapan adama hasret kalmış. İşini yaparken her şeye karışan insanı istemiyor. 'Biz seni belediye başkanı olarak seçtik, belediye başkanlığını güzelce yap diyor'.

- Ben de memnunum, inşallah daha güzel hizmetler yapacağız. Atatürk'ün bize emanet ettiği Başkent'i dünya başkentleriyle yarışır bir hale getirmek için çalışacağız. Ondan sonra yarın sokağa çıktığımda 'Geldi güzel de hizmet etti', dendiği zaman benim için en büyük makam odur. Bunun haricinde bir şeye ne odaklıyım ne de düşünüyorum. Beni Ekrem Bey'le böyle zaman zaman yarıştırıyorlar ama şu kadarını söyleyeyim biz ancak hizmette yarışırız.

- Bu ülkede Çöpten yiyecek toplayanlar var. Çöpten yiyecek toplayanların olduğu bir ülkede, yolsuzlukların hesabını sormazsam bu koltuk bana haram.