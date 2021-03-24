Moussa Dembele antrenmanda bayıldı yürekler ağza geldi
Atletico Madrid'in yıldızı Moussa Dembele antrenmanda bayıldı. İlk müdahale saha içinde yapılırken oyuncu tedavisi için hastaneye kaldırıldı.
Moussa Dembele bugün idmanda baygınlık geçirdi. İspanyol ekibi Atletico Madrid'in idmanında baygınlık geçiren Moussa Dembele ilk müdehalenin ardından yerden kalktı ve sahayı yürüyerek terk etti.
Hastaneye kaldırılan oyuncunun yapılacak tetkiklerden sonra yeniden çalışmalara başlaması bekleniyor. Atletico Madrid kulübü oyuncunun yaşamsal fonksiyonlarının tamamen normal olduğunu açıkladı.