Trabzon'da denize düşen kızı bekçi kurtardı o anlar kamerada

Olay, dün ilçenin Çarşı Mahallesi kıyısındaki Sürmene İskelesi’nde meydana geldi. İskeledeki S.Ş., dengesini kaybedip denize düştü. Çevrede devriye görevi yapan bekçilerden Hasan Kulaç, durumu fark edip üzerindeki üniformayı çıkararak suya atladı. Diğer bekçiler ise sağlık ekiplerine bildirdi. Kulaç, suda çırpınan S.Ş.'yi kıyıya çıkardı. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan S.Ş., hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan S.Ş.'nin, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bu arada kurtarma anı, cep telefon kamerası ile görüntülendi. Dev dalgalara aldırış etmeden suya atlayıp, S.Ş.'yi kurtaran bekçi Hasan Kulaç'a, çevredekiler teşekkür etti.