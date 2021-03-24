AK Parti'nin yeni şarkısı dillere düşecek! 7. Olağan Büyük Kongre'de yayınlandı

AK Parti'de 7. Olağan Büyük Kongre heyecanı yaşanıyor. Kabine değişikliğinin yanı sıra MKYK'da yeni isimlerin girmesi bekleniyor. 2023 seçimlerine kilitlenen AK Parti kongreye özel bir klip hazırladı.

"Türkiye İçin Güven Ve İstikrar"

"Türkiye İçin Güven Ve İstikrar" sloganıyla başlayan kongrede heyecan sürerken, partinin Twitter hesabından güne özel bir klip paylaşıldı.

Klipteki şarkının sözleri olan "Türkiyem, Türkiyem tek kalp olacağız biz milletçe... Sevgimiz ile saygımız ile el ele olacağız biz, sözümüz söz." notuyla paylaşılan klip tweet'i TürkiyeİçinGüvenVeİstikrar etiketiyle atıldı.

"Sen ben yok hep birlikte"

Klipteki şarkının sözleri ise şu şekilde:

Sen ben yok hep birlikte

Türkiyem Türkiyem

Tek kalp olacağız biz

Milletçe

Sevgimiz ile saygımız ile

El ele olacağız biz

Sözümüz söz

Umutla dolu yarınlarımız

Bir bir açılsın yollarımız

Hayaller bir gönüller bir

Gidiyoruz biz aynı gemide