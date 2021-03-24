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POLİTİKA

AK Parti kongresinde sosyal mesafeye uyulmaması Emine Erdoğan'ı kızdırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti kongresinde oy kullanırken korumaların sosyal mesafe kuralına dikkat etmemesi eşi Emine Erdoğan'ı kızdırdı. Ekrana yansıyan görüntülerde Emine Erdoğan'ın korumaları sık sık uyarması dikkatlerden kaçmadı.

Partisinin 7. Olağan Kongresi'ndeki konuşmasında gündemdeki konulara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, oy verme işleminin başlamasının ardından eşi Emine Erdoğan'la birlikte salondaki kalabalığın arasından geçerek sandık başına gitti.

Bu esnada salondaki partililer Cumhurbaşkanı'nı görmek için sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak Erdoğan çiftinin çevresine doğru hareket etti. Ellerindeki telefonlarla fotoğraf çekmeye çalışan kalabalık arasında sandık başına yürüyen Tayyip Erdoğan ve eşi, kısa bir süre içinde oylarını kullandı.

O anlarda sosyal mesafe kuralına uyulmaması Emine Erdoğan'ı sinirlendirdi. First Lady'nin bu sırada çevrelerindeki korumalara bir şeyler demesi dikkatli gözlerden kaçmadı.

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