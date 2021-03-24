Mansur Yavaş: İşe minibüsle gidiyorum

ABB Başkanı Mansur Yavaş, belediyede fotoğraflarının asılmasını yasakladığını ifade ederek bunun için genelge çıkardığını söyledi. Makam araçlarının büyük bölümünü sattığını ve ciddi bir tasarruf yaptıklarını anlatan Yavaş, kendi makam aracını da sattığını söyleyerek işe minibüsle gidip geldiğini söyledi.

Mansur Yavaş, Haber Global'da konuştu. Tasarruf amacıyla makam araçlarının büyük bölümünü sattıklarını söyleyen Yavaş, Melih Gökçek döneminde sekreterlere bile makam aracı tahsis ettiklerini ileri sürdü. Yine tasarruf amacıyla başkanlığa tahsis edilen makam araçlarını da sattığını anlatan Yavaş, işe minibüsle gidip geldiğini söyledi. "Toplu ulaşım aracı mı kullanıyorsunuz" sorusuna ise Yavaş, "Hayır belediyeye ait minibüs" cevabını verdi.

Fotoğraflarının asılmasını yasaklamış

ABB'de kendisine ait fotoğrafların asılmasını da bir genelgeyle yasaklarını söyleyen Yavaş, böylelikle personelin riyakarlık yapmasına gerek kalmadığını ifade etti. Sosyal medya kullanımında da bu konuda hassasiyet gösterdiklerini söyleyen Yavaş, belediyeye ait hizmetlerde de kendi adının kullanımı yerine sadece Ankara Büyükşehir Belediyesi ibaresinin yer aldığını belirtti.