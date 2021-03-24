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Evde basit tahin pekmezli muhallebi tatlısı nasıl yapılır?

Kolay yapılıyor olmasıyla annelerin gönlünde, muhteşem lezzetiyle ise çocukların gönlünde taht kurmuş bir lezzet olan tahin pekmezli muhallebi tatlısı nasıl yapılır? İşte tarifi...

Hem pratikliğiyle hemde muhteşem lezetiyle hepimizin gönlünde taht kurmuş olan muhallebi tatlısını tahin ve pekmezle denediniz mi? Sütlü tatlıların en kolay ve ekonomiği olan muhallebiyi ister bardakta, ister kupta, ister fincanda servis edebilirsiniz. 10 dakikada hazırlanabilen tahin pekmezli muhallebinin tarifini sizlerle paylaşıyoruz. Afiyet olsun...

Malzemeler;

1 su bardağı pekmez, yarım su bardağı tahin, 7 su bardağı süt, 1 su bardağı nişasta, yarım su bardağı şeker, bir yemek kaşığı tereyağı. Üzeri için; ceviz.

Mutfak İşleri Müdürü YouTube sayfası; 

https://youtu.be/gs5PlCZHwi4

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