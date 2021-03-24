İstanbul'u dünyaya bu görüntülerle tanıttılar

İSTANBUL’u yaklaşık 3 hafta sürede drone ile görüntüleyen Rus film ekibi Timelab, hazırladıkları 'Kıtaların Aşkı' isimli video klip ile büyük beğeni topladı.

Sadece gün doğumu ve gün batımında çekip yapan film ekibi, izleyenlere büyüleyici bir İstanbul manzarası ortaya çıkardı.

Ayasofya ve Çamlıca camileri tüm heybeti ile drone ile çekilen görüntülere yansıdı.

Şehrin tarihi kültürel zenginliğinin ve modern yapıların farklı bir bakış açısıyla anlatıldığı video, İstanbul’u sosyal medya platformlarında dünyaya tanıtacak.

İstanbul’un sevimli misafirleri yunus balıkları da videoda gemilere eşlik ederken yer aldı.