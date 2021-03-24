Hamilelikte balık tüketimi nasıl olmalı?

Hiç şüphe yok ki anne adayları ve emziren anneler bebeklerinin sağlıklı olması için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorlar. Sağlıklı ve dengeli beslenerek bebeğin büyüme ve gelişmesi için gerekli besin öğelerini sağlamaları da bunların başında geliyor. Balık tüketimi de sağlıklı beslenme ilkeleri arasında önemli bir yer tutuyor, fakat son zamanlarda hamilelik döneminde balık tüketimi sık sık tartışılan bir konu. Peki hamilelikte balık tüketmeli miyiz? Tüketirsek ne kadar tüketmeliyiz? Merak edilenleri Diyetisyen Dilan Söğüt sizle için cevapladı...