AK Parti'den kongre için koronavirüs eleştirisine yanıt: Yatay çekimden ötürü alan dar olarak görünüyor

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, dün Ankara'da düzenlenen 7'nci Olağan Büyük Kongre'de koronavirüs salgını nedeniyle getirilen kısıtlama ve kurallara uyulmadığı yönündeki eleştirilere yanıt verdi.

Haber Global'in yayınında konuşan Özkan, "Siz de takdir edersiniz ki; oradaki yatay çekimi dikkate aldığınız zaman, 1 kilometrelik alanda insanlar adeta üst üste binmiş gibi görünüyor. Oysa ki; o kalabalığın içinde bulunduğunuz zaman orada çok da küçümsenmeyecek bir mesafe var. Yani ben orada yatay bir kamera çekiminin yanılttığını düşünüyorum. İnanın su içmek için zaruret haricinde hiçbir şekilde teşkilat mensuplarımızın maske, mesafe, temizlik kurallarına riayetsizlik göstermediğinin altını çizmek lazım. Bu konuda bir hassasiyet vardı" dedi.

"İl kongresi sonrası vaka artışı olmadı"

Özkan, il kongrelerinde de tüm tedbirlerin alındığını belirterek, kongre yapılan bütün illerde Covid-19 vaka sayılarını çıkarttıklarını ve herhangi bir artış gözlemlemediklerini söyledi.

Özkan, "Bu anlamda göreceksiniz önümüzdeki 1 haftalık süreçte yine gözlemlenecektir Türkiye genelinde vaka artışında herhangi bir değişiklik olmayacağını göreceğiz" dedi.