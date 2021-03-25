'Delikanlı' lakaplı Fırat Kaya işitme engelli gence işkence etti
İZMİT'te işitme engelli Engin E.’ye şiddet uygularken çekilmiş görüntüleri sosyal medyada paylaşılan 'Delikanlı' lakaplı Fırat K., kayıplara karıştı. Polis, her yerde Fırat K.'yi ararken sosyal medyada #FıratDelikanlıTutuklansın hashtagi ile yapılan paylaşımlar, trend topic oldu.
Sosyal medyada yayınlanan bir görüntü hem kullanıcıları hem de polisi harekete geçirdi. Fırat K. geçen Pazartesi günü, kullanıcı adı 'Delikanlı' olan Instagram hesabından elindeki bıçağı, işitme engelli Engin D.'nin boğazına dayamış halde çekilen görüntüsünü paylaştı.
Engin D.'nin yüzünün kanlar içinde olduğu görüntü dün gece ise, Twitter'da paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük tepki gösterdiği paylaşım kısa sürede #FıratDelikanlıTutuklansın hashtagi ile trend topic oldu.