'Delikanlı' lakaplı Fırat Kaya işitme engelli gence işkence etti

Sosyal medyada yayınlanan bir görüntü hem kullanıcıları hem de polisi harekete geçirdi. Fırat K. geçen Pazartesi günü, kullanıcı adı 'Delikanlı' olan Instagram hesabından elindeki bıçağı, işitme engelli Engin D.'nin boğazına dayamış halde çekilen görüntüsünü paylaştı.

Engin D.'nin yüzünün kanlar içinde olduğu görüntü dün gece ise, Twitter'da paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük tepki gösterdiği paylaşım kısa sürede #FıratDelikanlıTutuklansın hashtagi ile trend topic oldu.