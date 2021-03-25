Dev piton yılanı yüzüne bir anda saldırdı dehşet anları kamerada

California'daki Sürüngen Hayvanat Bahçesi'nin sahibi Jay Brewer, çürüme riski taşıyan yumurtalarını koruyan dev bir piton tarafından neredeyse yüzünden ısırılıyordu.

Jay hayvanın saldırısından kıl payı kaçtı ve ve şaşkınlıkla kameraya baktı. Dev pitonun saldırısından ne kadar kıl payı kurulduğunu ve ucuz atlattığını fark etti. Jay görüntüyü Instagram'a yükledi olan biteni şu sözlerle anlattı:



"Bu yılanın huysuz olduğunu söylediğimde ciddiydim, gerçekten çok huysuz. Elinden çok zor kurtuldum. Çünkü sahip olduğu birkaç iyi yumurtayı kurtarmaya çalıştığımı bilmiyor. Onları oradan almasam iyi yumurtalar bile çürürdü. Bu yüzden bebekleri kurtarmak için risk almaya hazırım."