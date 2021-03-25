Dr. Saliha okur Gümrükçüoğlu: Eşitlik sadece kadınların meselesi değil

Kadın ve Demokrasi Derneğinin (KADEM) işleyişinden özel hayatına kadar pek çok soruyu cevaplandıran KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, kadın hakları konusunda özel açıklamalarda bulundu.

KADEM bildirgesi yayınlamalarının sebeplerine vurgu yapan Gümrükçüoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu bildirgeyi yayınlamamızın 2 sebebi var. Birinci sebebi KADEM'in bu konudaki duruşunu kamuoyu ile paylaşmak. Kadına dair bakışımızı, eşitlik ve adalet konusundaki düşüncemizi, rol paylaşımı konusundaki kanaatimizi… Zaten sloganımız da öyle oldu. 'Var oluş da eşitlik; sorumlulukta adalet' bu da çok ses getirdi. Bir diğer sebep ise çalışmalarımızı yaparken kadın hakları, kadına yönelik şiddet konusunda çok temel konularda dahi kafa karışıklıkları olduğunu gördük. Daha şeffaf bir şekilde ilkeleri ortaya koymak istedik."

Kadın hakları meselesini sadece kadınların çözmesi, savunması, ortaya koyması gereken bir sorun olarak görmediklerini şiddetin bir insanlık sorunu olduğunu söyleyen Gümrükçüoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadının bir eşi var, oğlu var, amcası var, babası var. Kadın ve erkek insan olarak zaten eşittir. Kadınla erkek arasındaki fark nedir peki? Biyolojileri farklıdır, psikolojileri farklıdır, farklı iki cinstir bu. Onları eşit diye aynileştirmemek. Haklarda eşit ama sorumluluk anlamında, roller anlamında tabii ki farklı. Biz bu farklılığa hep vurgu yaptık. Evet fırsat eşitliği olmalı. Sizin kızınız da olsa oğlunuz da olsa ikisini de okutmak istiyorsunuz değil mi? Yani biri okusun diğeri okumasın demiyorsunuz, bütün haklardan eşit bir şekilde yararlansın istiyorsunuz. Ama rollere gelindiğinde farklı rolleri üstlenecek bu iki çocuğunuz belki biri anne biri baba olacak. Bu anlamda bu rolleri adil bir şekilde hayata geçirebilecekler mi? Biz bunun savaşını veriyoruz."