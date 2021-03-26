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MEDYA

Hercai 65. bölüm fragmanı

Hercai dizisi 65. bölüm fragmanı yayınlandı. Hercai'nin bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Hercai 28 Mart 2021 Pazar akşamı ATV'de...

Mardin Midyat'a İstanbullu bir iş adamı olarak gelen Miran Aslanbey, Nasuh Şadoğlu'na ortaklıktan fazlasını teklif eder; torunu Reyyan'ı da ister. Ancak yörenin en güçlü aile reisi Nasuh'un çok iyi bir kısmet dediği Miran için farklı planları vardır. Ona bir torun verecektir ama istediği torunu değil.

Nasuh, Miran'ı kendi planına ikna etmeye çalışırken Miran'ın planlarından habersizdir. İki erkek arasındaki verilecek karar merakla beklenirken gelen haber Reyyan ve Yaren'in hayatını derinden etkileyecektir.

Midyat'ın binlerce yıllık geçmişinin izleri üzerinde yeşeren bir aşk hikayesi, iki ailenin kaderini nasıl etkileyecek? İstanbullu yakışıklı iş adamı ile Midyat'ın güzelliği dillere destan Reyyan'ı kavuşabilecek mi?

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