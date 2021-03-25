Hangi bakanlık bölünüyor? Kaç bakan değişecek? İşte o iddialar

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, kabine revizyonunda 6-7 bakanın değişeceğini söyledi. Naci Ağbal'ın bakan olma ihtimalinin bulunduğunu ifade eden Özışık, Hazine ve Maliye Bakanlığının eskiden olduğu gibi ikili yapıya dönüştürüleceğini söyledi.

Hadi Özışık, gazeteciler Gürkan Hacır, Barış Yarkadaş ve Metin Özkan'ın katıldığı TV100'deki 'Sağlı Sollu' programında konuştu. Ahu Özyurt'un moderatörlüğünü yaptığı programda Özışık, kabine revizyonunda 6-7 bakanın değişeceğini söyledi.

İşte Özışık'ın o açıklamaları:

"Bakanlıklar konusunda 6-7 bakanın değişeceği hemen hemen kesinleşti gibi. Mahir Ünal da açıklama yaptı, Ömer Çelik de bir açıklama yaptı ve 'Cumhurbaşkanı'nın takdiri' dedi. Ben Hüseyin Aydın'ın da bakanlık koltuğunda olacağını zannetmiyorum. Hazine ve Maliye Bakanlığı ayrılır düşüncesi var. Ben Naci Ağbal'ın bakan olacağını düşünüyorum. Hazine ve maliye birbirinden ayrılıyor. Biliyorsunuz toplum da muhalefette çok tepki gösterdi. Hazine ve maliye birleşince çok sıkıntı olmuştu."