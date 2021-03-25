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DÜNYA

Fransa'da ayaklanan çiftçiler traktörlerini polisin üzerine sürdü

Fransa'da hükümetin tarım politikaları yüzünden gelirleri düşen çiftçiler, şehir merkezine girdikleri traktörlerini polislerin üzerine sürdü.

Uygulanan tarım politikaları yüzünden isyan bayrağını çeken Fransız çiftçiler, traktörlerle şehir merkezine girdi. Traktörlerini güvenlik önlemleri alan polislerin üzerine süren çiftçiler, güvenlik güçleriyle de çatıştı.

Ateş yakılarak barikatların kurulduğu protestoda polis, göstericilere müdahale etmekte epey zorlandı. Yaşanan arbedede emniyet güçleri geri çekilirken; çiftçilerin öfkesi dinmek bilmedi.

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