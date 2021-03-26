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Kemal Kılıçdaroğlu'na Bursa ziyaretinde tepki: Muhtar bile olamayacaksınız

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa ziyaretinde hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. 'Yıllardır bugünü bekliyordum' diyerek Kılıçdaroğlu'nun yanına giden vatandaş, 'siz bu gidişle mahallemizdeki muhtar bile olamayacaksınız' dedi.

CHP lideri, Nilüfer'deki açılışın ardından bir otelde il başkanlığının düzenlediği yemeğe gitti. Kılıçdaroğlu daha sonra Osmangazi'ye bağlı Emek Mahallesi'nde esnaf ziyareti yaptı. Polisin güvenlik tedbiri aldığı ziyaret esnasında bir vatandaş, "Yıllardır bugünü bekliyordum" diyerek Kılıçdaroğlu'nun yanına gitti.

"Mahallemizdeki muhtar bile olamayacaksınız"
Kendisinin vatandaş olduğunu dile getiren kişi, "İzlemiş olduğunuz yolları eleştiriyorum. Emperyalizmin yanında olan, işe yaramaz insanlardan kendinizi ayırmadığınız müddetçe gönüllerin başkanı olamadınız, olamayacaksınız. Sizi her şekilde başkan olarak görmek isteyenler var. Ama siz bu gidişle mahallemizdeki muhtar bile olamayacaksınız" dedi.

Vatandaşı dinleyen Kılıçdaroğlu, herhangi bir cevap vermeden esnaf ziyaretini sürdürdü. Özel güvenlik görevlileri de Kılıçdaroğlu'na tepkisini dile getiren kişiyi uzaklaştırdı.

Kılıçdaroğlu, birkaç esnaf ziyaretinin ardından gezisini kısa keserek Mudanya'daki açılış için Bademli'ye hareket etti. 

1050 Konutlar Mahallesi sakinlerinden bir kadın da oturdukları evlerinin depreme dayanıklı olmadığının rapor edildiğini, ancak bekledikleri desteği bakanlıktan göremediklerini ifade etti.

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