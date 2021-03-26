Antalya'da kadın sürücü motosiklet üstünde epilepsi nöbeti geçirince ölümden döndü

Kaza, Muratpaşa ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meltem B. (39) isimli motosiklet sürücüsü, trafiğin yoğun olduğu bulvar üzerinde seyir halindeyken epilepsi nöbeti geçirdi. Kontrolünü kaybeden sürücü önce kontrolsüz şerit değiştirirken solundaki bir araca sıfır mesafede yaklaşıp son anda sağa kaçtı, ardından kontrolsüz şekilde sol şeride geçip çift yönlü bulvarın orta bölümündeki demir korkuluklara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü önce korkuluklara, ardından yere düştü. Korkuluklar sayesinde karşı taraftan gelen aracın altında kalmaktan kurtulan kadın, arkadan gelen bir cipin altında kalmaktan da sürücünün dikkati sayesinde son anda kurtuldu. Cip santimler farkıyla yerde yatan sürücünün yanından geçip durmayı başardı.

İhbarının ardından olay yerine sağlık ekipleri ve polis çağrıldı. Kazayı hafif yaralarla atlatan Meltem B., ambulansta tedavi altına alındı. Meltem B.’nin epilepsi nöbeti geçirdiğini ancak iyi olduğunu söyleyerek hastaneye gitmek istemediği öğrenildi.

Nöbet ve kaza anı araç kamerasında

Sürücünün yaklaşık 500 metre boyunca seyir halindeyken epilepsi nöbeti geçirdiği ve ölümden döndüğü anlar, bir araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosiklet sürücüsünün sürekli şerit değiştirdiği, bir süre sonra ise alt geçitte yine şerit değiştirerek demir korkuluklara çarpması ve ardından araçların altında kalkmaktan son anda kurtulması yer aldı.