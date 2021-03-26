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Aslan burcu 29 Mart-4 Nisan haftalık yorumları ailevi konulara dikkat!

Bu hafta Aslan burcunu neler bekliyor? Astrolog Uygur Gür sizler için 29 Mart-4 Nisan haftasını yorumladı...

29 Mart-4 Nisan haftası Aslan burcunu neler bekliyor? Pazartesi Ay Terazi burcunda demek ki haftaya yoğun bir zihinle başlıyorsunuz bazılarınızın akrabalarıyla, yakın arkadaşlarıyla bazı gündemleri olabilir.

Salı itibari ile Ay Akrep burcuna giriş yapacak buda demek oluyor ki artık gündeminiz ailenizde. Hafta sonu Ay Yay burcunda yani hafta sonu keyiflisiniz aşk hayatınız varsa aşkınızla berabersiniz ayrıca sosyalleşiyorsunuz.

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