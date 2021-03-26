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İkizler burcu 29 Mart-4 Nisan haftalık yorumları aşk hayatınız ön planda!

29 Mart-4 Nisan haftası İkizler burcunu neler bekliyor? Astrolog Uygur Gür sizler için 29 Mart-4 Nisan haftasını sizler için yorumladı...

29 Mart-4 Nisan haftası İkizler burcunu neler bekliyor? Pazartesi ve salı sabahına kadar Ay Terazi burcunda demek ki aşk hayatınızla ilgili bir gündeminiz var bazılarınızın çocuklarıyla ilgili gündemleri olabilir.

Salı, çarşamba ve perşembe sabahına kadar Ay Akrep burcunda olacak yani yoğun iş gündemleri sizleri bekliyor. Hafta sonu Ay Yay burcunda buda demek oluyor ki hafta sonu sosyalsiniz!

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