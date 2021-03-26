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Boğa burcu 29 Mart-4 Nisan haftalık yorumları yoğun bir hafta olacak!

Bu hafta Boğa burcunu neler bekliyor? İşte Uygur Gür'ün sizler için haftalık burç yorumları.

29 Mart-4 Nisan haftası Boğa burcunu neler bekliyor? Pazartesi ve salı sabahına kadar Ay Terazi burcunda demek ki haftaya yoğun başlıyorsunuz iş hayatınızda ben çalışmıyorum diyorsanız da günlük rutinlerinizde oldukça yoğun olacaksınız.

Salı, çarşamba ve perşembe sabahına kadar Ay Akrep burcunda olacak odağınız artık ikili ilişkilerde. Hafta sonu Ay Yay burcunda buda demek oluyor ki finansal konular ön plana çıkacak.

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