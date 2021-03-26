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Yengeç burcu 29 Mart-4 Nisan haftalık yorumları aile gündemler ön planda!

Yengeç burcu 29 Mart-4 Nisan haftalık burç yorumları internethaber.com'da. Bu hafta Yengeç burcunu neler bekliyor? İşte Uygur Gür'ün haftalık burç yorumları.

29 Mart-4 Nisan haftası Yengeç burcunu neler bekliyor? Pazartesi ve salı sabahına kadar Ay Terazi burcunda demek ki ailevi gündemler dikkat çekecek. Salı, çarşamba ve perşembe sabahına kadar Ay Akrep burcunda buda demek oluyor ki aşk hayatınız ön planda olacak.

Hafta sonu Ay Yay burcunda yani hafta sonu bir takım işlere yetişmeye çalışacaksınız fazlasıyla yoğun olacaksınız.

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