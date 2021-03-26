Spor yaparken dehşeti yaşadı! Kasları yerinden fırladı işte o anlar

Vücut geliştirme sporcusu Ryan Crowley kaldırdığı ağırlık miktarını abartınca kabusu yaşadı.

Dubai'de 23 yaşındaki vücut geliştirme sporcusu Ryan Crowley, dayanabileceğinden daha fazla ağırlık taşımaya çalışırken tüyler ürpertici anların yaşanmasına neden oldu. 180 kilogramın üzerinde olduğu tahmin edilen ağırlığı kaldırmaya çalışan Ryan, korkunç pektoral kas (göğüs kası) yırtılması yaşadı. Birkaç saniye içinde Crowley’in göğüs kasları yerinden fırladı ve acı içinde banktan atladı. Bu yaralanma sonucu Dubai’de ameliyat edilen Crowley’in sağlık durumu iyi ancak kısa sürede tekrar spor salonuna dönmeyi düşünüyor.



Crowley, ‘’Bunun olduğuna inanamıyorum göğüs kaslarım resmen kemiğimden koptu. Ameliyat sadece 1 saat olacaktı ama maalesef 4 saat sürdü. Tendonların kemiğe bağlanma yerlerinden ayrılıp kopması nedeniyle yeniden bir yapılandırma söz konusuydu. Tendonu kemikten sonra kası da tendondan kopardım. Dr. ayrıca, kemiklerim çok yoğun olduğu için tendonu takarken bazı sorunlar yaşadı, kemiklerim tendonu yeniden takmak için kullanılan aletleri kırdı. Ancak şimdilerde iyileşiyorum destekleriniz için teşekkür ederim’’ diyor ve ekliyor: Şu anda hala çok ağrım var, tüm vücudum ayak parmaklarımdan ellerime kadar şişmiş, Karnım aşırı derecede şişmiş ve kelimenin tam anlamıyla hareket ettikçe sallanan bir sıvı var iltihap çuvalı gibiyim. Ama yeniden kısa sürede toparlanıp oraya tekrar gideceğim.’’ dedi.







Para toplandı

Larry’nin ameliyatı da oldukça masraflıydı. 23 yaşındaki genç adamın ameliyat olabilmesi için 25 bin dolara ihtiyaç vardı. Bir yardım sayfası oluşturuldu ve istenen miktar kısa süre içinde toplandı.