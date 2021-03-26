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Van'da bir kamyonun kasasında 112 sığınmacı yakalandı

VAN'ın Muradiye ilçesinde bir kamyonun kasasında 112 sığınmacı yakalandı. Sığınmacılar, sınır dışı edilmek üzere Van İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

VAN Valiliğinden yapılan açıklamaya göre; göçmen kaçakçılığıyla mücadele devam ediyor. Bu kapsamda; Muradiye İlçe Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Ünseli Mahallesi'nde H.T. yönetimindeki kamyonu durdurdu. Yapılan aramalarda aracın kasasında yurda kaçak yollarla girdikleri tespit edilen 112 sığınmacı yakalandı. Afganistan, Bangladeş ve Pakistan uyruklu sığınmacılar, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edilirken; sürücü gözaltına alındı.

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