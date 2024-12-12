NBA yönetimi Türk deviyle masaya oturdu!

Avrupa'da bir lig kurma projesi için FIBA ile birlikte yola çıkan NBA yönetiminin görüştüğü ekipler arasında EuroLeague'deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko da yer aldı.

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NBA'in Avrupa basketbolunda Turkish Airlines EuroLeague ile rekabet edecek bir lig oluşturmak istediği son zamanlarda sıklıkla konuşuluyor.

FIBA cephesi NBA iddialarını doğruladı

FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada NBA yönetiminin Avrupa'da bir lig oluşturmak için kendileri ile temas halinde olduğunu doğrulamıştı.

NBA Avrupa Ligi geliyor

İspanyol gazetesi Relevo; ligi 2026-2027 sezonunda başlayacak şekilde hazırlıkların yapıldığını açıklarken, NBA yönetiminin görüştüğü bazı takımları da açıkladı.

NBA yönetiminin hedefinde Fenerbahçe ve Ergin Ataman var!

Haberde NBA yetkililerinin lig projesi için EuroLeague ekiplerinden; temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos BC ve Real Madrid ile temas halinde olduğu belirtildi.

Dev kulüplerin EuroLeague ile anlaşması bitiyor

EuroLeague ile A lisansı olan 13 kulübün (Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko, Olympiakos, Barcelona, Baskonia, CSKA Moskova, Olimpia Milano, Bayern Münih, Panathinaikos, Real Madrid, Maccabi Tel Aviv, ASVEL, Zalgiris Kaunas CSKA Moskova) 2026 yazında sözleşmesi bitiyor. Taraflar arasında yeni bir anlaşma için uzlaşma sağlansa da henüz resmi imzaların atılmamış olması kafa karıştırıyor.