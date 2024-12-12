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Konya'da refüje çarpan otomobil devrildi: 3 ölü

Konya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil refüje çarparak devrildi. Yaşanan trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.

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Fahrettin Yavuz idaresindeki otomobil, Konya-Ankara kara yolunun 40. kilometresinde refüje çarparak yola devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, sürücü Yavuz ile Ekrem Taşkıran ve Müslüm Uzundere'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenazeler, incelemenin ardından Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

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