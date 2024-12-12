BIST 10.081
DOLAR 34,87
EURO 36,67
ALTIN 3.012,63
HABER /  GÜNCEL

idefix’ten yeni yıla özel %70’e varan indirim!

idefix’ten yeni yıla özel %70’e varan indirim!

Yeni yıla sayılı bir süre kalırken; idefix, elektronikten küçük ev aletlerine, modadan kozmetiğe kadar onlarca kategorideki sayısız üründe avantajlı fiyatlarını kullanıcılarıyla buluşturuyor. Bu döneme özel %70’e varan indirim fırsatlarını ve kampanyalarını müşterilerine sunuyor….

Abone ol

Elektronik ve küçük ev aletleri kategorisinde herkes için hediye idefix’te… Yılbaşı kampanyası ile bilgisayar, tablet, telefon, konsol, televizyon, aksesuar, beyaz eşya ve küçük ev aletlerinde herkesin içini ısıtacak fırsatlar sunan idefix, bu kategorideki geniş ürün ağı ile de müşterilerinin yüzünü güldürüyor.

Sayısız üründe kaçırılmayacak indirimler…

Yılbaşı döneminde her kesimden, her yaş grubuna hitap eden ürün gamında kaçırılmayacak kampanyaları müşterileriyle buluşturan idefix, hediye almak isteyenlere sayısız seçenek sunuyor. Plaklarda %70’e, prestij kalemlerde %60’a, ajandalarda %25’e, yılbaşının olmazsa olmazı yılbaşı aydınlatma ürünlerinde ve yılbaşı mobilya ürünlerinde %20’ye varan indirimleri müşterilerine sunan idefix, ayrıca çok satan parfümlerde sepette %15’ye varan, yılbaşı çam ağaçlarında ise sepette %20’ye varan indirimleri müşterileri ile buluşturuyor. Müzik severlere müzik aletlerinde avantajlı fiyatlar ve piyanolarda ekstra sepet indirimleri sunan kampanya, outdoor polar, termos, matara, kutu ve aile oyunları, lego setleri, puzzle, ajanda, atıştırmalık yiyecek ve içeceklerde de çok çeşitli alternatifi müşterilerine avantajlı fiyatlarla sunuyor. Özellikle kız çocukların en sevdiği oyuncak olan Barbie 2024 Mutlu Yıllar Bebeği de kampanyanın en sevilen ürünleri arasında bulunuyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti hakim karşısına çıktı
Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti hakim karşısına çıktı
Trabzon'da inşaatta göçük meydana geldi! 1 işçi aranıyor
Trabzon'da inşaatta göçük meydana geldi! 1 işçi aranıyor
Sürücüler dikkat! Bolu Dağı geçişinde kar yağışı başladı
Sürücüler dikkat! Bolu Dağı geçişinde kar yağışı başladı
Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Amasya'da maden ocağında göçük: 1 işçi yaralandı
Amasya'da maden ocağında göçük: 1 işçi yaralandı
Koyunlarına bakmak için geçtiği Suriye'de hapse düştü, esareti 18 yıl sürdü, anlattıkları tüyler ürpertti
Koyunlarına bakmak için geçtiği Suriye'de hapse düştü, esareti 18 yıl sürdü, anlattıkları tüyler ürpertti
Bakan Mehmet Şimşek: Uygulamaya devam edeceğiz
Bakan Mehmet Şimşek: Uygulamaya devam edeceğiz
Olumsuz hava koşulları hamsi fiyatlarını yükseltti! Kilosu ne kadar oldu?
Olumsuz hava koşulları hamsi fiyatlarını yükseltti! Kilosu ne kadar oldu?
Meteoroloji'den Karadeniz ve Akdeniz'de fırtına uyarısı
Meteoroloji'den Karadeniz ve Akdeniz'de fırtına uyarısı
Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'ı kabul etti
Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'ı kabul etti
Duyum aldım' diyerek ilk kez açıkladı! Yeni banknotlarda kimin resmi olacak?
Duyum aldım' diyerek ilk kez açıkladı! Yeni banknotlarda kimin resmi olacak?
Çanakkale depremin hemen ardından Naci Görür'den kritik uyarı!
Çanakkale depremin hemen ardından Naci Görür'den kritik uyarı!