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Trabzon'da inşaatta göçük meydana geldi! 1 işçi aranıyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Trabzon'da inşaatta göçük meydana geldi! 1 işçi aranıyor

Trabzon'da bir inşaatta meydana gelen göçük nedeniyle 4 işçi demir ve kalasların altında kaldı. 3 işçi ekipler tarafından kurtarılıp hastaneye sevk edilirken, 1 işçiyi arama çalışmaları devam ediyor.

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Ortahisar ilçesinin Deliklitaş mevkisindeki inşaatta tabla çöktü. İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce demir ve kalasların altından çıkartılan 3 işçi hastanelere sevk edildi, bir işçiyi arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

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