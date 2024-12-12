Trabzon'da inşaatta göçük meydana geldi! 1 işçi aranıyor

Trabzon'da bir inşaatta meydana gelen göçük nedeniyle 4 işçi demir ve kalasların altında kaldı. 3 işçi ekipler tarafından kurtarılıp hastaneye sevk edilirken, 1 işçiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Abone ol

Ortahisar ilçesinin Deliklitaş mevkisindeki inşaatta tabla çöktü. İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce demir ve kalasların altından çıkartılan 3 işçi hastanelere sevk edildi, bir işçiyi arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.