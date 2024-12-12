Suriye'deki Sednaya Hapishanesi'nde yer alan 'beyaz bina'nın içi görüntülendi
Suriye'de devrilen rejimin işkence ve öldürme yeri başkent Şam'daki Sednaya Hapishanesi'nde yer alan "beyaz bina"nın içi görüntülendi.
Başkent Şam'a yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan cezaevinde alıkonulan binlerce kişi rejim güçleri tarafından sessiz ve sistematik şekilde öldürüldü.
Uluslararası kuruluşların raporları, rejimin, Sednaya'da "toplu idam" yoluyla yargısız infazlar yaptığını, alıkoyduklarını kasıtlı şekilde insanlık dışı koşullarda tuttuğunu, onlara defalarca işkence yaptığını ve sistematik olarak yiyecek, su, ilaç ve tıbbi bakımdan mahrum bıraktığını gösteriyor.
"Beyaz bina" ile "kırmızı bina"
AA muhabirinin, Sednaya'daki işkence ve infazlara ilişkin açık kaynaklardan derlediği bilgilere göre, cezaevi yerleşkesinde, "beyaz bina" ve "kırmızı bina" olarak adlandırılan 2 gözaltı tesisi bulunuyor.
Beyaz binada kimler hapsedildi
"Kırmızı bina"da tutulanların çoğunluğunu 2011'den bu yana alıkonulan siviller oluştururken, "beyaz bina"da ise rejime "sadakatsizlik ettiği" gerekçesiyle alıkonulan subay ve askerler yer aldı.