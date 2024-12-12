Çanakkale depremin hemen ardından Naci Görür'den kritik uyarı!

Son yaşanan depremlere bir yenisi daha eklendi. Korkutan deprem bu kez Ege'de meydana geldi ve Çanakkale'den de hissedildi. Kandilli Rasathanesi Saros Körfezindeki depremin büyüklüğü 4,6 AFAD ise 4.4 olarak açıkladı. Sarsıntı 14.34'te yaşandı. Depremin hemen ardından açıklama yapan Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün sözleri ise kısa sürede gündem oldu.

Abone ol

Peş peşe gelen deprem haberleri vatandaşları korkutmaya başladı. Son olarak Çanakkale sallandı. Ege'de meydana gelen depremin büyüklüğü AFAD tarafından 4.4, derinliği ise 25.5 olarak duyuruldu. Çok sayıda vatandaş paniğe kapıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin merkez üssünü Saros Körfezi’nde Ecebat ilçesinin 13,52 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 14.34’te oldu. Yerin 25,5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Ecebat ve çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.6 olarak duyurdu. Kandilli'ye göre depremin derinliği 14.5 kilometre.

Naci Görür'den korkutan sözler

Depremlerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, Saros'ta depremin ardından hemen bir açıklama yayınladı. Görür paylaşımında, "Saros Körfezi, Çanakkale Eceabat’ta 4,4 deprem oldu. Deprem Kuzey Anadolu Fay Zonu içerisinde. Bu deprem fayın Marmara’da kırılması beklenen kesimini öyle veya böyle, az çok etkileyecektir." ifadelerini kullandı.