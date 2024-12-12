BIST 10.125
DOLAR 34,87
EURO 36,66
ALTIN 3.034,16
HABER /  GÜNCEL

Çanakkale depremin hemen ardından Naci Görür'den kritik uyarı!

Çanakkale depremin hemen ardından Naci Görür'den kritik uyarı!

Son yaşanan depremlere bir yenisi daha eklendi. Korkutan deprem bu kez Ege'de meydana geldi ve Çanakkale'den de hissedildi. Kandilli Rasathanesi Saros Körfezindeki depremin büyüklüğü 4,6 AFAD ise 4.4 olarak açıkladı. Sarsıntı 14.34'te yaşandı. Depremin hemen ardından açıklama yapan Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün sözleri ise kısa sürede gündem oldu.

Abone ol

Peş peşe gelen deprem haberleri vatandaşları korkutmaya başladı. Son olarak Çanakkale sallandı. Ege'de meydana gelen depremin büyüklüğü AFAD tarafından 4.4, derinliği ise 25.5 olarak duyuruldu. Çok sayıda vatandaş paniğe kapıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin merkez üssünü Saros Körfezi’nde Ecebat ilçesinin 13,52 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 14.34’te oldu. Yerin 25,5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Ecebat ve çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.6 olarak duyurdu. Kandilli'ye göre depremin derinliği 14.5 kilometre.

Naci Görür'den korkutan sözler 

Depremlerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, Saros'ta depremin ardından hemen bir açıklama yayınladı. Görür paylaşımında, "Saros Körfezi, Çanakkale Eceabat’ta 4,4 deprem oldu. Deprem Kuzey Anadolu Fay Zonu içerisinde. Bu deprem fayın Marmara’da kırılması beklenen kesimini öyle veya böyle, az çok etkileyecektir." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ege Denizi'nde deprem oldu! AFAD son depremin şiddetini açıkladı
Ege Denizi'nde deprem oldu! AFAD son depremin şiddetini açıkladı
ABD Başkanı Joe Biden 39 kişiyi affetti
ABD Başkanı Joe Biden 39 kişiyi affetti
Erken seçim olacak mı? CHP'nin çağrısına AK Parti'den cevap geldi
Erken seçim olacak mı? CHP'nin çağrısına AK Parti'den cevap geldi
Bakan Yerlikaya duyurdu: 5 İlde DEAŞ’A ağır darbe! 47 kişi gözaltına alındı
Bakan Yerlikaya duyurdu: 5 İlde DEAŞ’A ağır darbe! 47 kişi gözaltına alındı
Korkunç tuzak! Genç kadınla tanışmak için Adana'ya gitti, öldürüldü
Korkunç tuzak! Genç kadınla tanışmak için Adana'ya gitti, öldürüldü
Kılıçdaroğlu'nun 300 milyar dolar gelecek vaadinin arkasındaki isim berber Zekai Erdem çıktı iddiası
Kılıçdaroğlu'nun 300 milyar dolar gelecek vaadinin arkasındaki isim berber Zekai Erdem çıktı iddiası
İsviçre Merkez Bankası faizi 50 baz puan düşürdü
İsviçre Merkez Bankası faizi 50 baz puan düşürdü
İHH'den Suriye'ye en az 60 tır yardım malzemesi gönderildi
İHH'den Suriye'ye en az 60 tır yardım malzemesi gönderildi
Garanti BBVA'dan tüzel ve şahıs firma müşteriler için mali veri paylaşım kolaylığı
Garanti BBVA'dan tüzel ve şahıs firma müşteriler için mali veri paylaşım kolaylığı
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: Esad gitti, misafirlik bitti
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: Esad gitti, misafirlik bitti
Esad rejiminin büyük gelir kaynağı Captagon yeniden gündemde
Esad rejiminin büyük gelir kaynağı Captagon yeniden gündemde
Dolar endeksi 2 yılın en yüksek seviyesini zorlamaya devam ediyor
Dolar endeksi 2 yılın en yüksek seviyesini zorlamaya devam ediyor