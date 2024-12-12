ABD Başkanı Joe Biden 39 kişiyi affetti

ABD'de vergi kaçırmak ve usulsüz silah edinmekten suçlu bulunan oğlu Hunter Biden'ı affettiği için tepkilerin hedefinde olan Başkan Joe Biden, Kovid-19 salgını sırasında cezaevinden tahliye edilen ve ev hapsine alınan yaklaşık 1500 kişinin cezasını hafifletti ve şiddet içermeyen suçlardan hüküm giymiş 39 ABD vatandaşını da affetti.

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ABD basınındaki haberlere göre, Biden, tahliye edildikten sonra en az bir yıl ev hapsi cezasını çekmiş olan kişiler için af kararı aldı.

Biden, yaptığı açıklamada, "ABD, olasılık ve ikinci şans vaadi üzerine inşa edildi. Başkan olarak, pişmanlık ve rehabilitasyon gösteren insanlara merhamet gösterme, Amerikalılara günlük hayata katılma ve toplumlarına katkıda bulunma fırsatını geri verme ve özellikle uyuşturucu suçlarından hüküm giyenler olmak üzere şiddet içermeyen suçlular için ceza eşitsizliklerini ortadan kaldırma konusunda adımlar atma gibi büyük bir ayrıcalığa sahibim." ifadesini kullandı.

Af kararı ile Kovid-19 salgını sırasında cezaevinden tahliye edilen ve ev hapsine alınan yaklaşık 1500 kişinin cezasını hafifleten Biden, şiddet içermeyen suçlardan hüküm giymiş 39 Amerikalıyı da affetti.

Vergi kaçırmak ve usulsüz silah edinmekten suçlu bulunan oğlu Hunter Biden'ı affettiği için tepkilerin hedefinde olan Biden, gelecek haftalarda daha fazla adım atacağını ve af dilekçelerini incelemeye devam edeceğini vurguladı.

Beyaz Saray avukatları, affedilenlerin uyuşturucu suçları gibi şiddet içermeyen suçlardan hüküm giydiklerini ve hayatlarını değiştirdiklerini kaydetti.

ABD Başkanı Biden, 2 Aralık'ta oğlu Hunter Biden için af yetkisini kullanmış, verdiği sözü tutmaya çabaladığını ancak Cumhuriyetçilerin süreci kendi aleyhinde "siyasileştirdiğini" savunmuştu.