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Bakan Yerlikaya duyurdu: 5 İlde DEAŞ’A ağır darbe! 47 kişi gözaltına alındı

Bakan Yerlikaya duyurdu: 5 İlde DEAŞ’A ağır darbe! 47 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 5 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik operasyon düzenlediğini açıkladı. Yerlikaya, Terör örgütlerine yönelik “GÜRZ-29” operasyonları kapsamında 47 şüphelinin yakalandığını X hesabından duyurdu

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamasında, 5 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen “GÜRZ-29” operasyonlarında 47 şüpheli yakalandığını açıkladı. 

Terör, insanlığın ortak düşmanıdır. Aziz milletimizin birlik, beraberlik ve kardeşliği için operasyonlarımız kesintisiz devam edecek

DEAŞ’a geçit yok 

Ankara, İstanbul, Mardin, Samsun ve Sakarya Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu DEAŞ terör örgütüne yönelik "GÜRZ-29" operasyonları düzenlendi.

Operasyonlar sonucu Ruhsatsız tabancalar ile Çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle şeklinde paylaştı.

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