BIST 10.133
DOLAR 34,88
EURO 36,74
ALTIN 3.039,72
HABER /  EKONOMİ

Garanti BBVA'dan tüzel ve şahıs firma müşteriler için mali veri paylaşım kolaylığı

Garanti BBVA'dan tüzel ve şahıs firma müşteriler için mali veri paylaşım kolaylığı

Garanti BBVA, yeni geliştirmesiyle, tüzel ve şahıs firma müşterilerinin Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) entegrasyonu mali verilerini, dijital kanallar üzerinden bankaya iletmesine olanak sağlıyor.

Abone ol

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA, tüzel ve şahıs firma müşterilerinin mali verilerini paylaşması için yeni seçenekler sunmaya devam ediyor.

Yeni dijital geliştirme sayesinde, Garanti BBVA müşterileri, muhasebecileriyle banka şubesi arasında köprü görevi kurmalarına gerek kalmadan, mobil veya internet bankacılığı üzerinden verecekleri finansal veri paylaşım izniyle, gelir tablosu, bilanço bilgileri gibi mali verilerini bankasıyla paylaşabiliyor.

Müşteriler, bu sayede ihtiyaç duydukları ticari kredi, çek karnesi, kredili mevduat hesabı (KMH) gibi ticari ürünlere sahip olmak için gerekli finansal verilerini vakit kaybetmeden ve zahmetsizce bankaya iletebiliyor.

Açıklamada, konuyla ilgili görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, müşterilerin halihazırda, özellikle mali veri dönemlerinde yoğun şekilde, finansal verilerini şubeler aracılığıyla bankayla paylaşabildiğini belirtti.

Onaran, "Özel bankalar arasında ilk olduğumuz bu geliştirmeyle, müşteriler artık şubeye gitmelerine gerek kalmadan, dijital kanallarımızdan onay vererek tek tıkla finansal verilerini bize iletebiliyor. Mali verilerin sistemde hazır olması sayesinde acil nakit ihtiyaçları, kredi ve limit başvurusu gibi süreçlerde direkt kullanılabiliyor ve süreç daha hızlı sonuçlandırılıyor." ifadelerini kullandı.

Mevcut sistemde şubelere fiziken verilen kurumlar vergisi ve gelir vergi beyannamesi evrakları için çok fazla kağıt tüketildiğini vurgulayan Onaran, "Bu sayede kağıt kullanımından da tasarruf edilmiş olacak. Teknolojimizi ve dijital yetkinliklerimizi her alanda, tüm müşterilerimizin hayatını daha da kolaylaştırmak, bankacılık deneyimlerini kusursuz hale getirmek için çalışıyoruz. Banka olarak müşterilerimize değer katan yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: Esad gitti, misafirlik bitti
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: Esad gitti, misafirlik bitti
Esad rejiminin büyük gelir kaynağı Captagon yeniden gündemde
Esad rejiminin büyük gelir kaynağı Captagon yeniden gündemde
Dolar endeksi 2 yılın en yüksek seviyesini zorlamaya devam ediyor
Dolar endeksi 2 yılın en yüksek seviyesini zorlamaya devam ediyor
BBP Merkez İlçe Başkanı aracında ölü bulundu
BBP Merkez İlçe Başkanı aracında ölü bulundu
Cevdet Yılmaz'dan ekim ayı cari işlemler verileriyle ilgili açıklama
Cevdet Yılmaz'dan ekim ayı cari işlemler verileriyle ilgili açıklama
TÜSİAD'dan enflasyon ve asgari ücret açıklaması
TÜSİAD'dan enflasyon ve asgari ücret açıklaması
2026 Dünya Kupası yolunda Türkiye'nin rakipleri belli olacak: Kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
2026 Dünya Kupası yolunda Türkiye'nin rakipleri belli olacak: Kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
Bişe bildiğiniz yok diyen Esad sevicisi Alparslan Kuytul'un bir halt bilmediği böyle ortaya çıktı!
Bişe bildiğiniz yok diyen Esad sevicisi Alparslan Kuytul'un bir halt bilmediği böyle ortaya çıktı!
MSB kaynaklarından açıklama! Süleyman Şah türbesi taşınacak mı?
MSB kaynaklarından açıklama! Süleyman Şah türbesi taşınacak mı?
5 ilde terör örgütü DEAŞ'a operasyon! Bakan Yerlikaya ayrıntıları açıkladı
5 ilde terör örgütü DEAŞ'a operasyon! Bakan Yerlikaya ayrıntıları açıkladı
Sednaya Hapishanesi'nde 21 yıl kaldı, gördüklerini anlattı: "Asker, polis içeriye girip..."
Sednaya Hapishanesi'nde 21 yıl kaldı, gördüklerini anlattı: "Asker, polis içeriye girip..."
Bakanlık 3 meşhur lahmacuncuyu ifşaladı! Meğer kıyma diye içine ne katmışlar...
Bakanlık 3 meşhur lahmacuncuyu ifşaladı! Meğer kıyma diye içine ne katmışlar...