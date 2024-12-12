Garanti BBVA'dan tüzel ve şahıs firma müşteriler için mali veri paylaşım kolaylığı

Garanti BBVA, yeni geliştirmesiyle, tüzel ve şahıs firma müşterilerinin Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) entegrasyonu mali verilerini, dijital kanallar üzerinden bankaya iletmesine olanak sağlıyor.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA, tüzel ve şahıs firma müşterilerinin mali verilerini paylaşması için yeni seçenekler sunmaya devam ediyor.

Yeni dijital geliştirme sayesinde, Garanti BBVA müşterileri, muhasebecileriyle banka şubesi arasında köprü görevi kurmalarına gerek kalmadan, mobil veya internet bankacılığı üzerinden verecekleri finansal veri paylaşım izniyle, gelir tablosu, bilanço bilgileri gibi mali verilerini bankasıyla paylaşabiliyor.

Müşteriler, bu sayede ihtiyaç duydukları ticari kredi, çek karnesi, kredili mevduat hesabı (KMH) gibi ticari ürünlere sahip olmak için gerekli finansal verilerini vakit kaybetmeden ve zahmetsizce bankaya iletebiliyor.

Açıklamada, konuyla ilgili görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, müşterilerin halihazırda, özellikle mali veri dönemlerinde yoğun şekilde, finansal verilerini şubeler aracılığıyla bankayla paylaşabildiğini belirtti.

Onaran, "Özel bankalar arasında ilk olduğumuz bu geliştirmeyle, müşteriler artık şubeye gitmelerine gerek kalmadan, dijital kanallarımızdan onay vererek tek tıkla finansal verilerini bize iletebiliyor. Mali verilerin sistemde hazır olması sayesinde acil nakit ihtiyaçları, kredi ve limit başvurusu gibi süreçlerde direkt kullanılabiliyor ve süreç daha hızlı sonuçlandırılıyor." ifadelerini kullandı.

Mevcut sistemde şubelere fiziken verilen kurumlar vergisi ve gelir vergi beyannamesi evrakları için çok fazla kağıt tüketildiğini vurgulayan Onaran, "Bu sayede kağıt kullanımından da tasarruf edilmiş olacak. Teknolojimizi ve dijital yetkinliklerimizi her alanda, tüm müşterilerimizin hayatını daha da kolaylaştırmak, bankacılık deneyimlerini kusursuz hale getirmek için çalışıyoruz. Banka olarak müşterilerimize değer katan yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.