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Bakanlık 3 meşhur lahmacuncuyu ifşaladı! Meğer kıyma diye içine ne katmışlar...

Bakanlık 3 meşhur lahmacuncuyu ifşaladı! Meğer kıyma diye içine ne katmışlar...

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sahtekarlarını ifşa etmeyi sürdürüyor. 3 meşhur lahmacuncu, "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesine girdi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı​, insan sağlığını tehlikeye düşürecek; "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesini güncelledi.  Bu kez listede Türk mutfağının vazgeçilmez lezzeti Lahmacun​ vardı...

Lahmacuncular listede

Türk vatandaşların çoğunlukla tercih ettiği lahmacuncular listeye girdi. Lahmacunun içine "Tek tırnaklı eti", "Kanatlı eti", "Sakatat" konulduğu tespit edildi.

'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesinde yer alan lahmacuncu isimleri şu şekilde;

"Beğendik Lahmacun ve Etli Pide Pişiren Fırın, PTT 2 Kebap ve Lahmacun Salonu, Yeşil Köşe Kebap ve Lahmacun Salonu, Gaziantep Kebap Salonu, Kebapçım, Koç Kasap Restaurant, Kardeşler 2 Pide Lahmacun ve Lavaş Salonu, Öz Derya Börek Lahmacun, Urfa Yörem Pide Lahmacun, Efes Pidecisi"

Şüphelendiğinizde ALO 174'ü arayın 

Yetkililer, şüpheli gıdaların tespiti halinde ALO 174 hattını arayarak ihbarda bulunmaları konusunda vatandaşlara çağrıda bulunmaya devam ediyor.

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