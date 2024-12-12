BIST 10.138
DOLAR 34,88
EURO 36,78
ALTIN 3.046,90
HABER /  EKONOMİ

Türk Telekom "Büyük Veri Kampı" ile dijital dönüşüm yolculuğunu başlatıyor

Türk Telekom "Büyük Veri Kampı" ile dijital dönüşüm yolculuğunu başlatıyor

Türk Telekom, 27 Ocak-7 Şubat 2025 arasında düzenleyeceği Büyük Veri Kampı için başvuru sürecini başlattığını duyurdu.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre Türk Telekom, genç yeteneklerin erken dönem kariyer yolculuklarını destekleyerek Türkiye'nin dijital dönüşümünde rol alma imkanı sağlıyor.

Genç yeteneklere deneyim odaklı öğrenme, yenilikçi iş alanlarına dair bilgi edinme ve sektör profesyonelleriyle bir araya gelme fırsatları sunan Türk Telekom, Büyük Veri Kampı ile desteğini sürdürüyor.

Türk Telekom Büyük Veri Kampı, 27 Ocak-7 Şubat 2025 tarihleri arasında, veri bilimi ve veri mühendisliğine ilgi duyan genç yetenekleri bir araya getiriyor. Çalışmayan ve staj yapmayan, lisans 3. ve 4. sınıf öğrencileri, üniversiteden en fazla bir yıl önce mezun olmuş gençler veya yüksek lisans öğrencileri 18 Aralık'a kadar Türk Telekom Büyük Veri Kampı'na başvuruda bulunabilecek.

Katılımcılar, yaratıcılığı, öğrenmeyi ve kalıpların dışında düşünmeyi teşvik eden zengin içeriklerle dolu 10 günlük bir programa dahil olacak. Hem çevrim içi hem de yüz yüze gerçekleşecek eğitimlerde, teknik ve uygulamalı derslerin yanı sıra kişisel ve mesleki gelişimi destekleyen özel oturumlar da yer alacak. Türk Telekom Büyük Veri Kampı başvuruları Türk Telekom'un web sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.

Türk Telekom, Gelişim Üssü çatısı altında bu yıl ilk kez hayata geçirdiği Büyük Veri Kampı ile büyük veri alanındaki yeteneklere ulaşarak teknoloji birikimini aktarmayı ve bu alanda insan kaynağı ihtiyacını karşılayarak yeni istihdam alanları açmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Aslan, Türk Telekom'u "yaşayan bir üniversite" olarak konumlandırdıklarını belirtti.

Eğitim ve kariyer programlarıyla gençlere dijital geleceğin inşasında aktif bir rol almayı sunduklarını ve insan odaklı iş yaptıklarının altını çizen Aslan, en değerli kaynakları olan insana yatırım yapmaya devam ettiklerini aktardı.


Aslan, "Alanında uzman çalışanlarımızı, gençlerle bir araya getirerek teknoloji birikimimizi aktarıyor, insan kıymetlerine değer veren bir yaklaşımıyla nitelikli iş gücünün oluşmasına katkı sağlıyoruz. Bu yıl ilk kez başlatacağımız Büyük Veri Kampı'nı veri bilimi ve veri mühendisliği odağında yürütüyoruz. Dijitalleşen dünyanın en büyük kaynaklarından biri olan veriye yatırım yaparak, genç yetenekleri kazanmayı ve geleceğin veri uzmanlarını yetiştirmeyi, insana değer vermek ve insan odaklı gelişim sağlamak adına çok önemli bir adım olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
AYM'den bir siyasi parti hakkında suç duyurusu
AYM'den bir siyasi parti hakkında suç duyurusu
700 bin kamu işçisine ikramiye müjdesi! Tarih belli oldu
700 bin kamu işçisine ikramiye müjdesi! Tarih belli oldu
Hepsiburada 5 farklı ödül birden aldı
Hepsiburada 5 farklı ödül birden aldı
Alperen Şengün'ün 26 sayısı Rockets'ı NBA Kupası yarı finaline taşıdı
Alperen Şengün'ün 26 sayısı Rockets'ı NBA Kupası yarı finaline taşıdı
Bakan Bayraktar, Gabar'da petrol keşfinin yıl dönümünü kutladı
Bakan Bayraktar, Gabar'da petrol keşfinin yıl dönümünü kutladı
Radyoterapi ile kanser tedavisinde nokta atışı başarı
Radyoterapi ile kanser tedavisinde nokta atışı başarı
Akademiye Geçiş Sınavı'nda detaylar belli oldu
Akademiye Geçiş Sınavı'nda detaylar belli oldu
Cari işlemler hesabı ekimde 5 yıl sonra ilk kez üst üste 5 ay fazla verdi
Cari işlemler hesabı ekimde 5 yıl sonra ilk kez üst üste 5 ay fazla verdi
Beşiktaş, Norveç'te Bodo/Glimt'in konuğu olacak
Beşiktaş, Norveç'te Bodo/Glimt'in konuğu olacak
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö'ye konuk olacak
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö'ye konuk olacak
Dünya Meteoroloji Örgütü'nden La Nina uyarısı: 3 ay içinde Türkiye'yi vurabilir
Dünya Meteoroloji Örgütü'nden La Nina uyarısı: 3 ay içinde Türkiye'yi vurabilir
Trump'tan Suriye açıklaması: Kendi başlarının çaresine bakmak zorundalar karışmayacağız
Trump'tan Suriye açıklaması: Kendi başlarının çaresine bakmak zorundalar karışmayacağız