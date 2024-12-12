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Hepsiburada 5 farklı ödül birden aldı

Hepsiburada 5 farklı ödül birden aldı

Hepsiburada, International CX Awards'ta 5 farklı ödüle birden layık görüldü.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada, İngiltere merkezli International CX Awards'ta 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz ödülün sahibi oldu.

Hepsiburada, "Müşteri Deneyimini Dönüştürmek: Satış Öncesinden Satış Sonrasına Kapsamlı Bir Yolculuk" projesiyle "Müşterilerimiz Her Şeyin Merkezinde" kategorisinde altın ödüle layık görülürken, "Müşteri İçgörüleriyle Şekillenen Deneyim Stratejisi" projesiyle "En İyi Müşteri İçgörüsü ve Geri Bildirim Kullanımı" kategorisinde gümüş ödül elde etti. Şirket, ayrıca "Müşteri Deneyiminde En İyi Ölçümleme", "Teknolojinin En İyi Kullanımı ” ve "Yılın CX Takımı" kategorilerinde ise bronz ödülün sahibi oldu.

"Müşteri deneyimini daha da kusursuz hale getirebilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Müşteri Deneyimi ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Grup Başkanı Esra Beyzadeoğlu, Hepsiburada'nın yenilikçi projeleri ve müşteri odaklı yaklaşımıyla sektörde fark yaratmaya ve müşterilerine en iyi deneyimi sunmaya devam ettiğini belirtti.

Bir teknoloji şirketi olarak, dijitalin de gücüyle müşteri deneyimini daha da kusursuz hale getirebilmek için çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Beyzadeoğlu, "Müşterilerimizle her temas noktasında sunduğumuz deneyimi yeniden şekillendirirken, bu konuda sektöre öncülük ediyoruz. Uçtan uca tüm müşteri yolculuğunu ele alarak veriye dayalı içgörülerle şekillenen ve teknolojiyle desteklenen bir deneyim yaratıyoruz." ifadelerini kullandı.

Uluslararası arenada 5 ödül birden kazanmanın kendileri adına büyük bir gurur kaynağı olduğunun altını çizen Beyzadeoğlu, "Bu ödüller, Hepsiburada'nın müşteri deneyimi alanındaki öncü vizyonunun ve ekip ruhunun önemli bir yansıması. Bu konuda müşteri deneyimi ekibimizin yanı sıra tüm Hepsiburada takımları, müşteri deneyimini dönüştürmek adına harika bir iş çıkardı. Bu süreçte emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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