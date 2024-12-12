Akademiye Geçiş Sınavı'nda detaylar belli oldu

Öğretmenlik Meslek Kanunu kapsamında ilk kez 13 Temmuz 2025'te yapılacak olan Akademiye Geçiş Sınavı'nın (AGS) konu dağılımı ve konuların yüzdelik ağırlığı belli oldu. Artık KPSS genel yetenek ve genel kültür oturumlarına girmeyecek olan öğretmenler, AGS'de 80 soru çözecek. AGS'nin konuları sözel ve sayısal yetenek, tarih, coğrafya, eğitimin temelleri ve Türk milli eğitim sistemi ile mevzuattan oluşacak.

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Öğretmenler, bu yıl yürürlüğe giren Öğretmenlik Meslek Kanunu gereğince lisans mezuniyetlerinin ardından Milli Eğitim Akademilerinden de mezun olmadan mesleğe başlayamayacak. Şimdiye kadar KPSS'de 3 oturuma giren öğretmenler artık Akademi'ye girmek için 2 oturumdan oluşan AGS'ye girmek zorunda. Gelecek yıl ilk kez 13 Temmuz'da uygulanacak olan AGS'ye dair detaylar netlik kazandı.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre biyoloji, coğrafya, fen bilimleri/fen ve teknoloji, fizik, ilköğretim matematik, kimya/kimya teknolojisi, matematik, okul öncesi, rehberlik, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler, tarih, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi/imam hatip lisesi meslek dersleri için AGS puanının yüzde 50’si ile Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) puanının yüzde 50’si alınacak.

AGS'de 80 soru sorulurken ÖABT'de adayların cevaplaması gereken 50 soru olacak.

Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin önümüzdeki günlerde yayımlanması bekleniyor. Ardından ÖSYM protokolü ile birlikte bütün detaylar açıklanacak.

Sözel yetenek

Buna göre sözel yetenek kısmında Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam, Anlatımın Oluşması, Paragrafta Anlam ve Sözel Mantık yüzde 18,75 ağırlığa sahip olacak.

Sayısal yetenek

Sayısal yetenekte Temel Matematik, Grafik ve Tablo Yorumlama, Mantıksal Muhakeme Problemleri yüzde 18,75 ağırlığa sahip olacak.

Tarih

Tarih'te Osmanlı Öncesi Türk Devletleri Tarihi (Siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler), Osmanlı Tarihi (XIII. yüzyıldan XX. yüzyıl başlarına kadar yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (XX. yüzyıl başından XX. yüzyılın ortalarına kadar, Osmanlı Devleti’nin yıkılışından İkinci Dünya Savaşı’nın sonuna kadar Türkiye tarihinde yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler), Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi (XX. yüzyılın başlangıcından günümüze kadar dünyada; İkinci Dünya Savaşı’ndan günümüze kadar Türkiye’de yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler) yüzde 12,5 ağırlığa sahip olacak.

Coğrafya

Türkiye Coğrafyasında Türkiye Fiziki Coğrafyası, Türkiye Beşerî ve Ekonomik Coğrafyası yüzde 10 ağırlığa sahip olacak.

Eğitim Biliminin Genel Kavramları, Kuramları, Süreçleri ve Uygulamaları kapsamında Eğitimin Temel Kavram ve Kuramları; Eğitimin Tarihî, Felsefi, Toplumsal, Psikolojik, Ekonomik ve Politik Temelleri ile Türk Millî Eğitim Sisteminin Genel Yapısı; Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin Genel Yapısı ve Temelleri; Eğitim ve Öğretimde Etik ile Eğitim ve Öğretim Teknolojileri yaklaşık yüzde 30 ağırlığa sahip olacak.

Mevzuat

Mevzuatta ise Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu yüzde 10 ağırlığa sahip olacak.

Haberde yer alan bilgilere göre Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İmam-Hatip Lisesi (İHL) meslek derslerinde adaylar aynı testi çözecek ancak testin puanlaması atanmak istenen alana göre farklı değerlendirilecek. Sonuçta adayın hem Din Kültürü hem de İHL meslek dersleri için kullanabileceği 2 puanı olacak ancak Akademi’ye başvururken bir puan türünden başvurabilecek.