Esad'ın devrilmesine üzülen Şule Perinçek: Suriye bizim komşumuzdu, şimdi kimle komşu olacağız

61 yıllık Baas rejiminin sona ermesi Perinçek ailesini üzdü. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perincek'in eşi gazeteci Şule Perinçek'in Suriye yazısı tartışılıyor.

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Milyonlarca Suriyeli, Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından bayram yapmaya devam ederken, Türkiye'deki Esad yanlılarını hüzne boğdu.

Rejim karşıtı muhaliflerin Şam'a ilerlerken yaptığı sert açıklamalar nedeniyle hakkında soruşturma başlalıtan Doğu Perinçek'in ardından BU bu kez de eşi Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve MKYK üyesi Şule Perinçek, muhalifleri hedef aldı.

"Şimdi kiminle komşu olacağız"

Aydınlık gazetesindeki "Suriye bizim komşumuzdu, şimdi kimle komşu olacağız" başlıklı yazısında Perinçek, HTŞ'nin arkasında ABD-İsrail olduğunu iddia etti ve kazanın bu iki ülke olduğunu öne sürdü. Perinçek, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Bir ülkenin adım adım nasıl harap edildiğini gördük.

Ellerimizden kaydı gitti.

11 günde mi…

13 yıl az değil.

10 bin kişilik Cumhuriyet Muhafızları.

İyi yetişmiş bir güç.

Aç bırakıldı.

İnsanlar yerlerinden edildi. Can güvenlikleri kalmadı.

Türkiye isteseydi durdurabilirdi. Planları bozabilirdi.

Bugün de Türkiye isteseydi HTŞ’yi durdurabilirdi.

İdlib’deydi.

Artık Şam’da.

İsrail ve ABD denetimine girdi.

Suriye bizim komşumuz. En uzun sınırımızın olduğu komşumuz.

Şimdi kimle komşu olacağız.

Ne yapacağı belli olmayan selefi bir yönetimle.

Güçlü olamayacağı kesin. Zaten onun için seçildi. Suriye çok mezhepli, dinli, etnik kökenli bir toplum. Kimin denetimine girecek. Saatli bomba."

Şule Perinçek'in yazısının tamamını okumak için tıklayın